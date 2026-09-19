В Черноземье 20 сентября ожидается теплая и пасмурная погода, до +23°C

В воскресенье, 20 сентября, жителей Черноземья ожидает теплая и пасмурная погода, в некоторых регионах возможен дождь. Температура будет варьироваться от +13°C до +23°C. Это следует из данных сервиса «Яндекс Погода».

В Белгороде утром температура составит +16°C, днем поднимется до +23°C, вечером опустится до +19°C, а ночью будет +15°C. Ветер до 2 м/с.

В Воронеже утром будет +16°C, днем воздух прогреется до +22°C, вечером ожидается +19°C, а ночью температура составит +15°C. Ветер до 3 м/с.

В Курске утром ожидается +15°C, днем будет до +21°C, вечером — +18°C, а ночью температура опустится до +14°C. Ветер до 3 м/с.

В Липецке утром температура воздуха составит +16°C, днем поднимется до +21°C, вечером будет +18°C, а ночью столбик термометра покажет +15°C. Ветер до 3 м/с.

В Орле утром ожидается +13°C, днем — +20°C, вечером столбик термометра покажет до +16°C, а ночью — снова +13°C. Ветер до 3 м/с.

В Тамбове утром будет +16°C, днем — +22°C, вечером — +17°C, а ночью столбик термометра опустится до +13°C. Ветер до 3 м/с. Возможен кратковременный дождь в первой половине дня.

Денис Данилов