Избиратели с нарушениями зрения голосуют в Оренбуржье с помощью тифломаркеров

На избирательных участках Оренбургской области для незрячих и слабовидящих граждан предусмотрены тифломаркеры, сообщает пресс-служба регионального избиркома. Эти устройства озвучивают информацию о кандидатах и политических партиях, позволяя избирателю самостоятельно поставить отметку в бюллетене.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Тифломаркеры применяются на участках, где традиционно голосуют слабовидящие избиратели. Дополнительно для них подготовлены специальные лупы и информационные материалы, напечатанные шрифтом Брайля, отметили в избирательной комиссии.

Яна Вежлева