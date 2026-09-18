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Избиратели с нарушениями зрения голосуют в Оренбуржье с помощью тифломаркеров

На избирательных участках Оренбургской области для незрячих и слабовидящих граждан предусмотрены тифломаркеры, сообщает пресс-служба регионального избиркома. Эти устройства озвучивают информацию о кандидатах и политических партиях, позволяя избирателю самостоятельно поставить отметку в бюллетене.

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Тифломаркеры применяются на участках, где традиционно голосуют слабовидящие избиратели. Дополнительно для них подготовлены специальные лупы и информационные материалы, напечатанные шрифтом Брайля, отметили в избирательной комиссии.

Яна Вежлева