Избиратели с нарушениями зрения голосуют в Оренбуржье с помощью тифломаркеров
На избирательных участках Оренбургской области для незрячих и слабовидящих граждан предусмотрены тифломаркеры, сообщает пресс-служба регионального избиркома. Эти устройства озвучивают информацию о кандидатах и политических партиях, позволяя избирателю самостоятельно поставить отметку в бюллетене.
Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ
Тифломаркеры применяются на участках, где традиционно голосуют слабовидящие избиратели. Дополнительно для них подготовлены специальные лупы и информационные материалы, напечатанные шрифтом Брайля, отметили в избирательной комиссии.