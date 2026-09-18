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Орловская печать

Как технология нижегородского изобретателя XIX века защитила купюры от подделок

Подделка денег — преступление вне времени. Уже 150 лет назад в России были мастерские фальшивомонетчиков, которые подделывали купюры так, что их нельзя было отличить от настоящих. В наши дни подделок выявляют все меньше: соотношение фальшивых купюр и находящихся в обращении, по данным Банка России, в последние пару лет составляло 1 подделка на 1 млн банкнот. В основе защиты банкнот — технология многоцветной печати одним оттиском, придуманная нижегородским изобретателем Иваном Орловым в конце XIX века и прославившая его далеко за пределами страны. Об истории денежной печати и роли в ней нижегородской технологии — в материале «Ъ-Приволжье».

Банкноты, на которых использовалась орловская печать, из фондов Нижегородского государственного историко-архитектурного музея-заповедника на выставке "Код Орлова"

Банкноты, на которых использовалась орловская печать, из фондов Нижегородского государственного историко-архитектурного музея-заповедника на выставке "Код Орлова"

Фото: Егор Емельянов / Коммерсантъ

Банкноты, на которых использовалась орловская печать, из фондов Нижегородского государственного историко-архитектурного музея-заповедника на выставке "Код Орлова"

Фото: Егор Емельянов / Коммерсантъ

Цветная защита

Первые российские бумажные деньги — ассигнации — появились при императрице Екатерине II в 1769 году. Внешне ассигнации мало походили на современные денежные знаки, а качество их исполнения было невысоким. Первые ассигнации изготавливались по той же технологии, что и любые другие бумаги того времени, — вручную. Бумагу в то время делали при помощи механических размалывающих аппаратов и так называемых роллов. Бумагу для ассигнаций выпускали на специальном предприятии в Красном Селе под Санкт-Петербургом, а печатали в Сенатской типографии.

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Экспедиция заготовления государственных бумаг в Санкт-Петербурге

Экспедиция заготовления государственных бумаг в Санкт-Петербурге

Фото: Из фондов АО «Гознак»

Фото: Из фондов музея фабрики «Гознак»

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Экспедиция заготовления государственных бумаг в Санкт-Петербурге

Фото: Из фондов АО «Гознак»

Фото: Из фондов музея фабрики «Гознак»

Из-за простоты изготовления ассигнации часто подделывали, и властям приходилось регулярно заменять бумажные денежные знаки старого образца на новые. После Отечественной войны 1812 года ситуация стала критической: страну наводнили фальшивки, привезенные французами. Чтобы лучше защитить от подделок новые купюры, в 1818 году в Санкт-Петербурге было создано специальное учреждение по производству денежных знаков, государственных ценных бумаг и документов — Экспедиция заготовления государственных бумаг, предшественница современного предприятия «Гознак».

Инженер, архитектор Августин Бетанкур, объединивший циклы производства бумажных денег

Инженер, архитектор Августин Бетанкур, объединивший циклы производства бумажных денег

Фото: Из фондов музея фабрики «Гознак»

Инженер, архитектор Августин Бетанкур, объединивший циклы производства бумажных денег

Фото: Из фондов музея фабрики «Гознак»

Большую роль в строительстве и техническом оборудовании Экспедиции и налаживании выпуска бумажных денег сыграл инженер, архитектор, генерал-лейтенант Августин Бетанкур, известный также как создатель архитектурного комплекса Нижегородской ярмарки. Именно по его задумке все циклы производства бумажных денег были сосредоточены в одном месте. Экспедиция стала единственным предприятием в империи, выпускавшим бумажные денежные знаки, облигации, гербовую бумагу и другую защищенную полиграфическую продукцию.

Изначально бумажные денежные знаки в России печатали на белой бумаге краской одного цвета. Позже их стали изготавливать цветными: для этого окрашивали саму денежную бумагу, печать же долгое время оставалась одноцветной. Применение в первой половине XIX века цветной печати улучшило внешний вид бумажных денег и усилило их защиту.

Типографский способ печати со временем позволил создавать многокрасочные изображения, но это было возможно только путем поочередного наложения на бумагу каждой краски: основных цветов — красного, желтого и синего — или их сочетаний. Так печатали не только деньги, но и книги, газеты и журналы.

Шелковая валюта

Проблему массовой подделки бумажных денег это не решило, и во второй половине XIX века фальшивомонетничество все еще было массовым. В это время, в 1861 году, в селе Неледино Арзамасского уезда (сейчас — Шатковский район) Нижегородской губернии в бедной крестьянской семье родился будущий изобретатель Иван Орлов. Биографы отмечают, что с детства ему «был интересен весь окружающий мир»: от деревенских построек до живой природы. Все, что он видел, старался сразу же запечатлеть: рисовал, вырезал из дерева, лепил из глины.

Родственники И.И. Орлова из деревни Путятино. Фотограф И.И. Орлов. Нижегородская губерния, 1890 г.

Родственники И.И. Орлова из деревни Путятино. Фотограф И.И. Орлов. Нижегородская губерния, 1890 г.

Фото: Из личного архива Н.Н. Орловой (внучка И.И. Орлова)

Родственники И.И. Орлова из деревни Путятино. Фотограф И.И. Орлов. Нижегородская губерния, 1890 г.

Фото: Из личного архива Н.Н. Орловой (внучка И.И. Орлова)

Когда мать семейства уехала на заработки в Нижний Новгород, Ивана Орлова вместе с сестрами забрала бабушка, жившая в селе Путятино. Положение семьи ухудшилось: вместе с бабушкой Иван просил милостыню в окрестных деревнях. В 10 лет мальчика отправили в Нижний Новгород к матери, оба работали в трактире — убирали и мыли посуду. Иван и там продолжал рисовать. Рисунки привлекли внимание местного купца И. А. Власова, который был знаком с владельцем трактира: именно купец помог Ивану поступить в Кулибинское ремесленное училище, где как раз принимали детей бедных родителей и сирот.

По его окончании, тоже благодаря купеческой поддержке, Иван Орлов поступил в Строгановское училище технического рисования в Москве. Учился на «высший балл», участвовал в промышленных выставках и конкурсах, проходил практику на жаккардово-ткацкой фабрике мебельных материй.

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Кулибинское ремесленное училище, открытое в 1872 г. Фотограф М.П. Дмитриев. Нижний Новгород, 1910-1914 гг.

Кулибинское ремесленное училище, открытое в 1872 г. Фотограф М.П. Дмитриев. Нижний Новгород, 1910-1914 гг.

Фото: Из фондов НГИАМЗ

Свидетельство об окончании И.И. Орловым Нижегородского Кулибинского ремесленного училища. Нижний Новгород, 1879 г.

Свидетельство об окончании И.И. Орловым Нижегородского Кулибинского ремесленного училища. Нижний Новгород, 1879 г.

Фото: Из фондов ЦАНО

Похвальный лист И.И. Орлова. Строгановское центральное училище технического рисования. Москва, 1881 г.

Похвальный лист И.И. Орлова. Строгановское центральное училище технического рисования. Москва, 1881 г.

Фото: Из фондов АО «Гознак»

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Кулибинское ремесленное училище, открытое в 1872 г. Фотограф М.П. Дмитриев. Нижний Новгород, 1910-1914 гг.

Фото: Из фондов НГИАМЗ

Свидетельство об окончании И.И. Орловым Нижегородского Кулибинского ремесленного училища. Нижний Новгород, 1879 г.

Фото: Из фондов ЦАНО

Похвальный лист И.И. Орлова. Строгановское центральное училище технического рисования. Москва, 1881 г.

Фото: Из фондов АО «Гознак»

Поначалу именно в текстильной промышленности будущий изобретатель и начал карьеру: работая мастером на ткацкой фабрике, он искал новые способы нанесения изображения на ткань. Но однажды в газете Иван Орлов прочитал статью о том, что в стране все чаще стали появляться фальшивые кредитные билеты. Это был очередной поворотный момент в его биографии: мастер стал искать решение проблемы, опираясь на собственный опыт. Он предположил, что деньги, изготовленные на шелковой ткани, будут надежнее, и даже придумал образцы для рисунков.

Проект изобретатель отправил министру финансов Николаю Бунге, после чего Ивана Орлова пригласили в Петербург в Экспедицию заготовления государственных бумаг. Тогда в реализации идеи с шелковыми банкнотами Орлову все же отказали, сославшись на то, что общемировая практика печатания денег — на бумаге. Но при этом ему предложили стать постоянным сотрудником Экспедиции.

«С одного клише»

С развитием фототехники фальшивок в денежном обороте становилось все больше. Необходим был новый эффективный метод защиты бумажных ценностей. Именно таким стал «способ многокрасочного печатания с одного клише», который предложил нижегородский изобретатель.

Иван Орлов провел большую исследовательскую работу: ознакомился с материалами архива Экспедиции по истории фальшивомонетничества, изучил химические процессы в фотографии и провел опыты по ее применению для защиты от подделок. За консультациями о подборе и смешивании красок мастер даже ездил в Прагу и Лейпциг: его занимал вопрос, как совместить участки рисунка нескольких цветов на банкноте без зазоров и наложений.

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Цех орловских машин в Экспедиции заготовления государственных бумаг. Санкт-Петербург, конец XIX – начало XX вв.

Цех орловских машин в Экспедиции заготовления государственных бумаг. Санкт-Петербург, конец XIX – начало XX вв.

Фото: Из фондов АО «Гознак»

Служащие Экспедиции заготовления государственных бумаг (во втором ряду сидят: И.И. Орлов, И.Е. Стружков). Санкт-Петербург, 1893 г.

Служащие Экспедиции заготовления государственных бумаг (во втором ряду сидят: И.И. Орлов, И.Е. Стружков). Санкт-Петербург, 1893 г.

Фото: Из фондов АО «Гознак»

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Цех орловских машин в Экспедиции заготовления государственных бумаг. Санкт-Петербург, конец XIX – начало XX вв.

Фото: Из фондов АО «Гознак»

Служащие Экспедиции заготовления государственных бумаг (во втором ряду сидят: И.И. Орлов, И.Е. Стружков). Санкт-Петербург, 1893 г.

Фото: Из фондов АО «Гознак»

Наконец, весной 1890 года Орлов получил официальное разрешение на опробование созревшего у него способа печатания, а в следующем году — первые оттиски. Печатную машину, сконструированную изобретателем, в Экспедиции собрали из двух частей: первую, более сложную и секретную, изготовили на Механическом и меднолитейном заводе В. Т. Однера в Петербурге, вторую — на немецкой печатной фабрике Koenig & Bauer. Формный цилиндр орловской машины был разделен на пять секторов. В четырех из них размещались красочные шаблоны с каждой из четырех красок, а в пятом они собирались вместе на печатной форме. С единой формы собранное многокрасочное изображение переносилось на бумагу — за один оттиск. При этом линия узора не прерывалась, а могла переходить из одного цвета в другой, в чистом виде или в сочетаниях. Краска не смазывалась, не смешивалась, не образовывала клякс.

Уникальность принципа орловской печати заключалась в возможности создать одним оттиском идеальный «сборный рисунок»: он получался четким, без смещений, а отпечатанные таким способом изображения приобретали неповторимую красоту цветовых переливов. Сам характер перехода линии из одного цвета в другой визуально отличался от оттиска, полученного с разных печатных форм.

Спустя пять лет Экспедиция отпечатала более 70 млн кредитных билетов и ценных бумаг с использованием орловской печати. Машины, которыми оборудовали производство, полностью производились в России.

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Образец печати гильоширной сетки (орловский способ). Сообщение И.И. Орлова в Императорском Русском техническом обществе. Санкт-Петербург, 1897 г.

Образец печати гильоширной сетки (орловский способ). Сообщение И.И. Орлова в Императорском Русском техническом обществе. Санкт-Петербург, 1897 г.

Фото: Из фондов НГИАМЗ

Образец печати гильоширной сетки (типографский способ). Сообщение И.И. Орлова в Императорском Русском техническом обществе. Санкт-Петербург, 1897 г.

Образец печати гильоширной сетки (типографский способ). Сообщение И.И. Орлова в Императорском Русском техническом обществе. Санкт-Петербург, 1897 г.

Фото: Из фондов НГИАМЗ

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Образец печати гильоширной сетки (орловский способ). Сообщение И.И. Орлова в Императорском Русском техническом обществе. Санкт-Петербург, 1897 г.

Фото: Из фондов НГИАМЗ

Образец печати гильоширной сетки (типографский способ). Сообщение И.И. Орлова в Императорском Русском техническом обществе. Санкт-Петербург, 1897 г.

Фото: Из фондов НГИАМЗ

Чтобы закрепить первенство изобретения и официально известить о нем, в декабре 1896 года мастер выступил на заседании Технического общества с сообщением «Способ многокрасочного печатания с одного клише». Вслед за этим в Петербурге издали книги изобретателя: в 1897 году — «Новый способ многокрасочного печатания с одного клише», в 1898 году — «Новый способ многокрасочного печатания. Дополнение к сообщению в императорском Русском техническом обществе».

Изобретение Ивана Орлова прославило его на весь мир. Способ орловской печати демонстрировался на всемирных промышленных выставках в Чикаго и Париже. Свою технику печати Орлов запатентовал в Германии, Франции, Англии и Российской империи. Права на использование изобретения в нашей стране мастер передал Экспедиции заготовления государственных бумаг.

Государственный кредитный билет 500 рублей образца 1912 г.

Государственный кредитный билет 500 рублей образца 1912 г.

Фото: Из фондов НГИАМЗ

Государственный кредитный билет 500 рублей образца 1912 г.

Фото: Из фондов НГИАМЗ

Император Александр III повелел выдать изобретателю вознаграждение в виде 7 тыс. руб. Изобретение было отмечено и президентом Французской республики — он пожаловал ему орден Почетного легиона, высшую награду страны.

Пролетарское упрощение

До революции 1917 года Иван Орлов успел приобрести имение в Нижегородской губернии, назвал его Орловкой, там и обосновалась семья. Советская власть сочла заслуги изобретателя незначительными: в глазах большевиков он был представителем буржуазии. Орловых лишили всего имущества, семью пришлось отправить к родственникам в Путятино. Сам изобретатель весной 1919 года попал в тюрьму по подозрению в подделке денежных знаков, но в сентябре того же года его выпустили. Чтобы заработать немного денег, мастер трудился курьером, развозил жалованье. На четыре года закрепился в подмосковном Егорьевске на красильно-набивной фабрике «Победа Пролетариата» в должности инструктора по ситцепечатанию и заведующего рисовальным отделом фабрики. В 1926 году вернулся в Петербург, уже на Гознак, инструктором по защите денежных знаков и других ценных бумаг от подделок, но проработал там недолго: в 1928 году подорванное здоровье дало о себе знать, мастер умер.

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И.И. Орлов. 1920-1928 гг.

И.И. Орлов. 1920-1928 гг.

Фото: Из фондов НГИАМЗ

Дом И.И. Орлова (предположительно). Из альбома фотографий «Снимки И.И. Орлова. Виды окрестностей Орловки». 1893-1917 гг.

Дом И.И. Орлова (предположительно). Из альбома фотографий «Снимки И.И. Орлова. Виды окрестностей Орловки». 1893-1917 гг.

Фото: Егор Емельянов / Коммерсантъ

И.И. Орлов с родственниками в д. Неледино. Фотограф И.И. Орлов. Нижегородская губерния, 1893-1900-е гг.

И.И. Орлов с родственниками в д. Неледино. Фотограф И.И. Орлов. Нижегородская губерния, 1893-1900-е гг.

Фото: Из фондов НГИАМЗ

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И.И. Орлов. 1920-1928 гг.

Фото: Из фондов НГИАМЗ

Дом И.И. Орлова (предположительно). Из альбома фотографий «Снимки И.И. Орлова. Виды окрестностей Орловки». 1893-1917 гг.

Фото: Егор Емельянов / Коммерсантъ

И.И. Орлов с родственниками в д. Неледино. Фотограф И.И. Орлов. Нижегородская губерния, 1893-1900-е гг.

Фото: Из фондов НГИАМЗ

Дело же его продолжало жить: новой стране были нужны новые деньги, защищенные от подделок — и все они печатались орловским способом. Напечатанные в 1919 году купюры с гербом РСФСР прозвали «мотыльками» за многокрасочную расцветку и малые размеры. Печатали их огромными тиражами по 25 штук на листах. Появившиеся в том же году государственные кредитные билеты называли «пятаковками» из-за подписи Главного комиссара Народного банка РСФСР Пятакова. Эта подпись была единственным элементом на банкноте, не относившимся к Временному правительству, так как купюры внешне напоминали знаки как раз того периода — для скорости при печатании использовались уже готовые клише. В 1920 году в оборот вошли купюры, которые прозвали «вавилонскими»: на банкнотах появилась фраза «Пролетарии всех стран, объединяйтесь» на семи языках, в том числе на китайском и арабском.

Банкноты, на которых использовалась орловская печать, из фондов Нижегородского государственного историко-архитектурного музея-заповедника на выставке "Код Орлова"

Банкноты, на которых использовалась орловская печать, из фондов Нижегородского государственного историко-архитектурного музея-заповедника на выставке "Код Орлова"

Фото: Егор Емельянов / Коммерсантъ

Банкноты, на которых использовалась орловская печать, из фондов Нижегородского государственного историко-архитектурного музея-заповедника на выставке "Код Орлова"

Фото: Егор Емельянов / Коммерсантъ

В 1921 году в оборот вышли самые крупные по номиналу — в 100 тыс. руб. — «совзнаки», которые в то же время были и самыми простыми в исполнении: бумага с единым водяным знаком, печать в одну-две краски. Эти купюры в итоге обесценила инфляция: их даже нередко использовали в качестве обоев для оклейки стен.

В 1922 году в ходе денежной реформы для преодоления инфляции появились 10-рублевые банкноты, которые назвали «червонцами», — их выпускали односторонними. Именно «червонец» позднее был первой в стране купюрой с портретом В. И. Ленина: их начали печатать в 1937 году по случаю 20-летия Октябрьской революции.

Послевоенная банкнота, на которой использовалась орловская печать, из фондов Нижегородского государственного историко-архитектурного музея-заповедника

Послевоенная банкнота, на которой использовалась орловская печать, из фондов Нижегородского государственного историко-архитектурного музея-заповедника

Фото: Егор Емельянов / Коммерсантъ

Послевоенная банкнота, на которой использовалась орловская печать, из фондов Нижегородского государственного историко-архитектурного музея-заповедника

Фото: Егор Емельянов / Коммерсантъ

После войны в стране появились билеты нового образца со сложным дизайном и технологией изготовления: Гознак перешел на бумагу особой прочности. В 1961 году на фоне экономических перемен советские банкноты снова пережили обновление: уменьшился размер купюр, на них появился новый портрет Ленина. Эти деньги стали долгожителями: они были в обороте 30 лет.

От столицы до окраин

В 1990-е, с переходом страны на рыночную экономику, деньги снова обесценились, вводились купюры крупных номиналов. В 1995 году начался выпуск банкнот так называемой «городской» серии — с видами российских городов. Эскизы банкнот разработали художники Гознака. Их дизайн применили при изготовлении обновленных после деноминации банкнот образца 1997 года, когда 1 тыс. «старых» рублей приравнивалась к 1 руб. новых.

Банкноты, на которых использовалась орловская печать, из фондов Нижегородского государственного историко-архитектурного музея-заповедника на выставке "Код Орлова"

Банкноты, на которых использовалась орловская печать, из фондов Нижегородского государственного историко-архитектурного музея-заповедника на выставке "Код Орлова"

Фото: Егор Емельянов / Коммерсантъ

Банкноты, на которых использовалась орловская печать, из фондов Нижегородского государственного историко-архитектурного музея-заповедника на выставке "Код Орлова"

Фото: Егор Емельянов / Коммерсантъ

С 2022 года начался выпуск модернизированных банкнот. В их оформлении используются изображения достопримечательностей федеральных округов и их столиц. Уже вышли в обращение 100 руб., посвященные Центральному федеральному округу и Москве, и 5000 руб. с Уральским федеральным округом и Екатеринбургом. В декабре 2025 года презентовали купюру номиналом 1000 руб., посвященную Приволжскому федеральному округу и Нижнему Новгороду. На лицевой стороне банкноты изображены Никольская башня Нижегородского кремля, Главный ярмарочный дом и стадион на Стрелке.

Вечный принцип

Орловская печать до сих пор считается одним из самых надежных способов защиты от подделки бумажных денег. Ее эффект угадывается в многокрасочном рисунке защитных сеток и других элементов. Прием Ивана Орлова используется в металлографской и офсетной печати.

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Печатный процесс на фабрике &quot;Гознак&quot;

Печатный процесс на фабрике "Гознак"

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

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Печатный процесс на фабрике "Гознак"

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Наследие мастера еще предстоит изучить: многое хранится в архивах Гознака, например, автобиографические рукописи Ивана Орлова последних лет жизни. Там он размышляет о создании «карманного радиотелефона в виде портсигара», «сборных жилищ», «светоцветной музыки», «электрических поездов», «индивидуальных летательных аппаратов» и многом другом.

Истории успеха изобретателя посвящена выставка «Код Орлова: разгадывая тайны „денежной“ печати», открывшаяся в выставочном зале на Большой Покровской, 8 к 165-летию мастера. Это совместный проект Волго-Вятского ГУ Банка России и Нижегородского государственного историко-архитектурного музея-заповедника. На выставке представлены личные вещи и документы изобретателя, патенты, а также купюры разных времен, на которых можно разглядеть орловский способ печати и проследить, как менялись бумажные деньги вплоть до наших дней. Посетить выставку можно до февраля 2027 года, вход свободный.

Егор Емельянов