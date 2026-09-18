Подделка денег — преступление вне времени. Уже 150 лет назад в России были мастерские фальшивомонетчиков, которые подделывали купюры так, что их нельзя было отличить от настоящих. В наши дни подделок выявляют все меньше: соотношение фальшивых купюр и находящихся в обращении, по данным Банка России, в последние пару лет составляло 1 подделка на 1 млн банкнот. В основе защиты банкнот — технология многоцветной печати одним оттиском, придуманная нижегородским изобретателем Иваном Орловым в конце XIX века и прославившая его далеко за пределами страны. Об истории денежной печати и роли в ней нижегородской технологии — в материале «Ъ-Приволжье».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Банкноты, на которых использовалась орловская печать, из фондов Нижегородского государственного историко-архитектурного музея-заповедника на выставке "Код Орлова"

Фото: Егор Емельянов / Коммерсантъ Банкноты, на которых использовалась орловская печать, из фондов Нижегородского государственного историко-архитектурного музея-заповедника на выставке "Код Орлова"

Фото: Егор Емельянов / Коммерсантъ

Цветная защита

Первые российские бумажные деньги — ассигнации — появились при императрице Екатерине II в 1769 году. Внешне ассигнации мало походили на современные денежные знаки, а качество их исполнения было невысоким. Первые ассигнации изготавливались по той же технологии, что и любые другие бумаги того времени, — вручную. Бумагу в то время делали при помощи механических размалывающих аппаратов и так называемых роллов. Бумагу для ассигнаций выпускали на специальном предприятии в Красном Селе под Санкт-Петербургом, а печатали в Сенатской типографии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Экспедиция заготовления государственных бумаг в Санкт-Петербурге Фото: Из фондов АО «Гознак» Фото: Из фондов музея фабрики «Гознак» Следующая фотография 1 / 2 Экспедиция заготовления государственных бумаг в Санкт-Петербурге Фото: Из фондов АО «Гознак» Фото: Из фондов музея фабрики «Гознак»

Из-за простоты изготовления ассигнации часто подделывали, и властям приходилось регулярно заменять бумажные денежные знаки старого образца на новые. После Отечественной войны 1812 года ситуация стала критической: страну наводнили фальшивки, привезенные французами. Чтобы лучше защитить от подделок новые купюры, в 1818 году в Санкт-Петербурге было создано специальное учреждение по производству денежных знаков, государственных ценных бумаг и документов — Экспедиция заготовления государственных бумаг, предшественница современного предприятия «Гознак».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Инженер, архитектор Августин Бетанкур, объединивший циклы производства бумажных денег

Фото: Из фондов музея фабрики «Гознак» Инженер, архитектор Августин Бетанкур, объединивший циклы производства бумажных денег

Фото: Из фондов музея фабрики «Гознак»

Большую роль в строительстве и техническом оборудовании Экспедиции и налаживании выпуска бумажных денег сыграл инженер, архитектор, генерал-лейтенант Августин Бетанкур, известный также как создатель архитектурного комплекса Нижегородской ярмарки. Именно по его задумке все циклы производства бумажных денег были сосредоточены в одном месте. Экспедиция стала единственным предприятием в империи, выпускавшим бумажные денежные знаки, облигации, гербовую бумагу и другую защищенную полиграфическую продукцию.

Изначально бумажные денежные знаки в России печатали на белой бумаге краской одного цвета. Позже их стали изготавливать цветными: для этого окрашивали саму денежную бумагу, печать же долгое время оставалась одноцветной. Применение в первой половине XIX века цветной печати улучшило внешний вид бумажных денег и усилило их защиту.

Типографский способ печати со временем позволил создавать многокрасочные изображения, но это было возможно только путем поочередного наложения на бумагу каждой краски: основных цветов — красного, желтого и синего — или их сочетаний. Так печатали не только деньги, но и книги, газеты и журналы.

Шелковая валюта

Проблему массовой подделки бумажных денег это не решило, и во второй половине XIX века фальшивомонетничество все еще было массовым. В это время, в 1861 году, в селе Неледино Арзамасского уезда (сейчас — Шатковский район) Нижегородской губернии в бедной крестьянской семье родился будущий изобретатель Иван Орлов. Биографы отмечают, что с детства ему «был интересен весь окружающий мир»: от деревенских построек до живой природы. Все, что он видел, старался сразу же запечатлеть: рисовал, вырезал из дерева, лепил из глины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Родственники И.И. Орлова из деревни Путятино. Фотограф И.И. Орлов. Нижегородская губерния, 1890 г.

Фото: Из личного архива Н.Н. Орловой (внучка И.И. Орлова) Родственники И.И. Орлова из деревни Путятино. Фотограф И.И. Орлов. Нижегородская губерния, 1890 г.

Фото: Из личного архива Н.Н. Орловой (внучка И.И. Орлова)

Когда мать семейства уехала на заработки в Нижний Новгород, Ивана Орлова вместе с сестрами забрала бабушка, жившая в селе Путятино. Положение семьи ухудшилось: вместе с бабушкой Иван просил милостыню в окрестных деревнях. В 10 лет мальчика отправили в Нижний Новгород к матери, оба работали в трактире — убирали и мыли посуду. Иван и там продолжал рисовать. Рисунки привлекли внимание местного купца И. А. Власова, который был знаком с владельцем трактира: именно купец помог Ивану поступить в Кулибинское ремесленное училище, где как раз принимали детей бедных родителей и сирот.

По его окончании, тоже благодаря купеческой поддержке, Иван Орлов поступил в Строгановское училище технического рисования в Москве. Учился на «высший балл», участвовал в промышленных выставках и конкурсах, проходил практику на жаккардово-ткацкой фабрике мебельных материй.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Кулибинское ремесленное училище, открытое в 1872 г. Фотограф М.П. Дмитриев. Нижний Новгород, 1910-1914 гг. Фото: Из фондов НГИАМЗ Свидетельство об окончании И.И. Орловым Нижегородского Кулибинского ремесленного училища. Нижний Новгород, 1879 г. Фото: Из фондов ЦАНО Похвальный лист И.И. Орлова. Строгановское центральное училище технического рисования. Москва, 1881 г. Фото: Из фондов АО «Гознак» Следующая фотография 1 / 3 Кулибинское ремесленное училище, открытое в 1872 г. Фотограф М.П. Дмитриев. Нижний Новгород, 1910-1914 гг. Фото: Из фондов НГИАМЗ Свидетельство об окончании И.И. Орловым Нижегородского Кулибинского ремесленного училища. Нижний Новгород, 1879 г. Фото: Из фондов ЦАНО Похвальный лист И.И. Орлова. Строгановское центральное училище технического рисования. Москва, 1881 г. Фото: Из фондов АО «Гознак»

Поначалу именно в текстильной промышленности будущий изобретатель и начал карьеру: работая мастером на ткацкой фабрике, он искал новые способы нанесения изображения на ткань. Но однажды в газете Иван Орлов прочитал статью о том, что в стране все чаще стали появляться фальшивые кредитные билеты. Это был очередной поворотный момент в его биографии: мастер стал искать решение проблемы, опираясь на собственный опыт. Он предположил, что деньги, изготовленные на шелковой ткани, будут надежнее, и даже придумал образцы для рисунков.

Проект изобретатель отправил министру финансов Николаю Бунге, после чего Ивана Орлова пригласили в Петербург в Экспедицию заготовления государственных бумаг. Тогда в реализации идеи с шелковыми банкнотами Орлову все же отказали, сославшись на то, что общемировая практика печатания денег — на бумаге. Но при этом ему предложили стать постоянным сотрудником Экспедиции.

«С одного клише»

С развитием фототехники фальшивок в денежном обороте становилось все больше. Необходим был новый эффективный метод защиты бумажных ценностей. Именно таким стал «способ многокрасочного печатания с одного клише», который предложил нижегородский изобретатель.

Иван Орлов провел большую исследовательскую работу: ознакомился с материалами архива Экспедиции по истории фальшивомонетничества, изучил химические процессы в фотографии и провел опыты по ее применению для защиты от подделок. За консультациями о подборе и смешивании красок мастер даже ездил в Прагу и Лейпциг: его занимал вопрос, как совместить участки рисунка нескольких цветов на банкноте без зазоров и наложений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Цех орловских машин в Экспедиции заготовления государственных бумаг. Санкт-Петербург, конец XIX – начало XX вв. Фото: Из фондов АО «Гознак» Служащие Экспедиции заготовления государственных бумаг (во втором ряду сидят: И.И. Орлов, И.Е. Стружков). Санкт-Петербург, 1893 г. Фото: Из фондов АО «Гознак» Следующая фотография 1 / 2 Цех орловских машин в Экспедиции заготовления государственных бумаг. Санкт-Петербург, конец XIX – начало XX вв. Фото: Из фондов АО «Гознак» Служащие Экспедиции заготовления государственных бумаг (во втором ряду сидят: И.И. Орлов, И.Е. Стружков). Санкт-Петербург, 1893 г. Фото: Из фондов АО «Гознак»

Наконец, весной 1890 года Орлов получил официальное разрешение на опробование созревшего у него способа печатания, а в следующем году — первые оттиски. Печатную машину, сконструированную изобретателем, в Экспедиции собрали из двух частей: первую, более сложную и секретную, изготовили на Механическом и меднолитейном заводе В. Т. Однера в Петербурге, вторую — на немецкой печатной фабрике Koenig & Bauer. Формный цилиндр орловской машины был разделен на пять секторов. В четырех из них размещались красочные шаблоны с каждой из четырех красок, а в пятом они собирались вместе на печатной форме. С единой формы собранное многокрасочное изображение переносилось на бумагу — за один оттиск. При этом линия узора не прерывалась, а могла переходить из одного цвета в другой, в чистом виде или в сочетаниях. Краска не смазывалась, не смешивалась, не образовывала клякс.

Уникальность принципа орловской печати заключалась в возможности создать одним оттиском идеальный «сборный рисунок»: он получался четким, без смещений, а отпечатанные таким способом изображения приобретали неповторимую красоту цветовых переливов. Сам характер перехода линии из одного цвета в другой визуально отличался от оттиска, полученного с разных печатных форм.

Спустя пять лет Экспедиция отпечатала более 70 млн кредитных билетов и ценных бумаг с использованием орловской печати. Машины, которыми оборудовали производство, полностью производились в России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Образец печати гильоширной сетки (орловский способ). Сообщение И.И. Орлова в Императорском Русском техническом обществе. Санкт-Петербург, 1897 г. Фото: Из фондов НГИАМЗ Образец печати гильоширной сетки (типографский способ). Сообщение И.И. Орлова в Императорском Русском техническом обществе. Санкт-Петербург, 1897 г. Фото: Из фондов НГИАМЗ Следующая фотография 1 / 2 Образец печати гильоширной сетки (орловский способ). Сообщение И.И. Орлова в Императорском Русском техническом обществе. Санкт-Петербург, 1897 г. Фото: Из фондов НГИАМЗ Образец печати гильоширной сетки (типографский способ). Сообщение И.И. Орлова в Императорском Русском техническом обществе. Санкт-Петербург, 1897 г. Фото: Из фондов НГИАМЗ

Чтобы закрепить первенство изобретения и официально известить о нем, в декабре 1896 года мастер выступил на заседании Технического общества с сообщением «Способ многокрасочного печатания с одного клише». Вслед за этим в Петербурге издали книги изобретателя: в 1897 году — «Новый способ многокрасочного печатания с одного клише», в 1898 году — «Новый способ многокрасочного печатания. Дополнение к сообщению в императорском Русском техническом обществе».

Изобретение Ивана Орлова прославило его на весь мир. Способ орловской печати демонстрировался на всемирных промышленных выставках в Чикаго и Париже. Свою технику печати Орлов запатентовал в Германии, Франции, Англии и Российской империи. Права на использование изобретения в нашей стране мастер передал Экспедиции заготовления государственных бумаг.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Государственный кредитный билет 500 рублей образца 1912 г.

Фото: Из фондов НГИАМЗ Государственный кредитный билет 500 рублей образца 1912 г.

Фото: Из фондов НГИАМЗ

Император Александр III повелел выдать изобретателю вознаграждение в виде 7 тыс. руб. Изобретение было отмечено и президентом Французской республики — он пожаловал ему орден Почетного легиона, высшую награду страны.

Пролетарское упрощение

До революции 1917 года Иван Орлов успел приобрести имение в Нижегородской губернии, назвал его Орловкой, там и обосновалась семья. Советская власть сочла заслуги изобретателя незначительными: в глазах большевиков он был представителем буржуазии. Орловых лишили всего имущества, семью пришлось отправить к родственникам в Путятино. Сам изобретатель весной 1919 года попал в тюрьму по подозрению в подделке денежных знаков, но в сентябре того же года его выпустили. Чтобы заработать немного денег, мастер трудился курьером, развозил жалованье. На четыре года закрепился в подмосковном Егорьевске на красильно-набивной фабрике «Победа Пролетариата» в должности инструктора по ситцепечатанию и заведующего рисовальным отделом фабрики. В 1926 году вернулся в Петербург, уже на Гознак, инструктором по защите денежных знаков и других ценных бумаг от подделок, но проработал там недолго: в 1928 году подорванное здоровье дало о себе знать, мастер умер.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография И.И. Орлов. 1920-1928 гг. Фото: Из фондов НГИАМЗ Дом И.И. Орлова (предположительно). Из альбома фотографий «Снимки И.И. Орлова. Виды окрестностей Орловки». 1893-1917 гг. Фото: Егор Емельянов / Коммерсантъ И.И. Орлов с родственниками в д. Неледино. Фотограф И.И. Орлов. Нижегородская губерния, 1893-1900-е гг. Фото: Из фондов НГИАМЗ Следующая фотография 1 / 3 И.И. Орлов. 1920-1928 гг. Фото: Из фондов НГИАМЗ Дом И.И. Орлова (предположительно). Из альбома фотографий «Снимки И.И. Орлова. Виды окрестностей Орловки». 1893-1917 гг. Фото: Егор Емельянов / Коммерсантъ И.И. Орлов с родственниками в д. Неледино. Фотограф И.И. Орлов. Нижегородская губерния, 1893-1900-е гг. Фото: Из фондов НГИАМЗ

Дело же его продолжало жить: новой стране были нужны новые деньги, защищенные от подделок — и все они печатались орловским способом. Напечатанные в 1919 году купюры с гербом РСФСР прозвали «мотыльками» за многокрасочную расцветку и малые размеры. Печатали их огромными тиражами по 25 штук на листах. Появившиеся в том же году государственные кредитные билеты называли «пятаковками» из-за подписи Главного комиссара Народного банка РСФСР Пятакова. Эта подпись была единственным элементом на банкноте, не относившимся к Временному правительству, так как купюры внешне напоминали знаки как раз того периода — для скорости при печатании использовались уже готовые клише. В 1920 году в оборот вошли купюры, которые прозвали «вавилонскими»: на банкнотах появилась фраза «Пролетарии всех стран, объединяйтесь» на семи языках, в том числе на китайском и арабском.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Банкноты, на которых использовалась орловская печать, из фондов Нижегородского государственного историко-архитектурного музея-заповедника на выставке "Код Орлова"

Фото: Егор Емельянов / Коммерсантъ Банкноты, на которых использовалась орловская печать, из фондов Нижегородского государственного историко-архитектурного музея-заповедника на выставке "Код Орлова"

Фото: Егор Емельянов / Коммерсантъ

В 1921 году в оборот вышли самые крупные по номиналу — в 100 тыс. руб. — «совзнаки», которые в то же время были и самыми простыми в исполнении: бумага с единым водяным знаком, печать в одну-две краски. Эти купюры в итоге обесценила инфляция: их даже нередко использовали в качестве обоев для оклейки стен.

В 1922 году в ходе денежной реформы для преодоления инфляции появились 10-рублевые банкноты, которые назвали «червонцами», — их выпускали односторонними. Именно «червонец» позднее был первой в стране купюрой с портретом В. И. Ленина: их начали печатать в 1937 году по случаю 20-летия Октябрьской революции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Послевоенная банкнота, на которой использовалась орловская печать, из фондов Нижегородского государственного историко-архитектурного музея-заповедника

Фото: Егор Емельянов / Коммерсантъ Послевоенная банкнота, на которой использовалась орловская печать, из фондов Нижегородского государственного историко-архитектурного музея-заповедника

Фото: Егор Емельянов / Коммерсантъ

После войны в стране появились билеты нового образца со сложным дизайном и технологией изготовления: Гознак перешел на бумагу особой прочности. В 1961 году на фоне экономических перемен советские банкноты снова пережили обновление: уменьшился размер купюр, на них появился новый портрет Ленина. Эти деньги стали долгожителями: они были в обороте 30 лет.

От столицы до окраин

В 1990-е, с переходом страны на рыночную экономику, деньги снова обесценились, вводились купюры крупных номиналов. В 1995 году начался выпуск банкнот так называемой «городской» серии — с видами российских городов. Эскизы банкнот разработали художники Гознака. Их дизайн применили при изготовлении обновленных после деноминации банкнот образца 1997 года, когда 1 тыс. «старых» рублей приравнивалась к 1 руб. новых.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Банкноты, на которых использовалась орловская печать, из фондов Нижегородского государственного историко-архитектурного музея-заповедника на выставке "Код Орлова"

Фото: Егор Емельянов / Коммерсантъ Банкноты, на которых использовалась орловская печать, из фондов Нижегородского государственного историко-архитектурного музея-заповедника на выставке "Код Орлова"

Фото: Егор Емельянов / Коммерсантъ

С 2022 года начался выпуск модернизированных банкнот. В их оформлении используются изображения достопримечательностей федеральных округов и их столиц. Уже вышли в обращение 100 руб., посвященные Центральному федеральному округу и Москве, и 5000 руб. с Уральским федеральным округом и Екатеринбургом. В декабре 2025 года презентовали купюру номиналом 1000 руб., посвященную Приволжскому федеральному округу и Нижнему Новгороду. На лицевой стороне банкноты изображены Никольская башня Нижегородского кремля, Главный ярмарочный дом и стадион на Стрелке.

Вечный принцип

Орловская печать до сих пор считается одним из самых надежных способов защиты от подделки бумажных денег. Ее эффект угадывается в многокрасочном рисунке защитных сеток и других элементов. Прием Ивана Орлова используется в металлографской и офсетной печати.

Наследие мастера еще предстоит изучить: многое хранится в архивах Гознака, например, автобиографические рукописи Ивана Орлова последних лет жизни. Там он размышляет о создании «карманного радиотелефона в виде портсигара», «сборных жилищ», «светоцветной музыки», «электрических поездов», «индивидуальных летательных аппаратов» и многом другом.

Истории успеха изобретателя посвящена выставка «Код Орлова: разгадывая тайны „денежной“ печати», открывшаяся в выставочном зале на Большой Покровской, 8 к 165-летию мастера. Это совместный проект Волго-Вятского ГУ Банка России и Нижегородского государственного историко-архитектурного музея-заповедника. На выставке представлены личные вещи и документы изобретателя, патенты, а также купюры разных времен, на которых можно разглядеть орловский способ печати и проследить, как менялись бумажные деньги вплоть до наших дней. Посетить выставку можно до февраля 2027 года, вход свободный.

Егор Емельянов