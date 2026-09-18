Студенческое конструкторское бюро «ФотонИкс» Самарского университета попало в десятку лучших в стране

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил в своем канале в MAX, что по итогам федерального конкурса СКБ-2026 по направлению «Создание и развитие студенческого конструкторского бюро» бюро «ФотонИкс» Самарского университета оказалось в десятке лучших в России. За победу в этой номинации боролись 150 университетских конструкторских бюро.

По словам главы региона, в «ФотонИксе» работают 25 молодых ученых, студентов и школьников, создающих технические инновации в области фотоники. Работа строится в соответствии с нацпроектами технологического лидерства по приоритетным направлениям: космические технологии, БПЛА, искусственный интеллект, оптическая связь для промышленной робототехники. В планах бюро — сотрудничество с научно-исследовательским институтом «Экран», АВТОВАЗом, компаниями «Геоскан», «Байт-Самара», «Локус», «Телеком-Политехник», Уральским оптико-механическим заводом и другими предприятиями.

«В рамках СКБ молодые люди вовлечены в решение научно-технических и инженерных задач — тех, что действительно актуальны для индустриальных партнеров, с возможностью внедрять результаты в производственные и технологические процессы», — сообщает Вячеслав Федорищев.

Руфия Кутляева