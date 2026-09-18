Явка за первые часы выборов превысила 20% в трех регионах Черноземья за счет досрочного голосования

К 15:00 первого дня основных выборов явка на голосовании за депутатов Государственной думы РФ превысила 20% в трех регионах Черноземья — Белгородской, Воронежской и Курской областях. До начала основных дней выборов там проводилось досрочное голосование, организованное из соображений безопасности. Участие изибирателей в нем суммируется с сегодняшней явкой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Наибольшую явку зафиксировали в Курской области , где проголосовал 30,31% избирателей, или 255,4 тыс. человек. Досрочное голосование проходило в регионе с 15 по 17 сентября. По словам губернатора Александра Хинштейна в досрочном голосовании приняли участие порядка 25% избирателей.

, где проголосовал 30,31% избирателей, или 255,4 тыс. человек. Досрочное голосование проходило в регионе с 15 по 17 сентября. По словам губернатора Александра Хинштейна в досрочном голосовании приняли участие порядка 25% избирателей. На втором месте находится Воронежская область с явкой 25,02%. Здесь проголосовали почти 447 тыс. человек. В Воронеже досрочное голосование проходило с 9 сентября, в отдельных районах области — в разные дни с 13 по 17 сентября.

с явкой 25,02%. Здесь проголосовали почти 447 тыс. человек. В Воронеже досрочное голосование проходило с 9 сентября, в отдельных районах области — в разные дни с 13 по 17 сентября. В Белгородской области явка составила 22,02%, или 264,6 тыс. человек. Досрочное голосование там проходило с 13 по 17 сентября.

явка составила 22,02%, или 264,6 тыс. человек. Досрочное голосование там проходило с 13 по 17 сентября. Отдельные данные об участии жителей этих двух регионов в досрочном голосовании пока не доступны.

В остальных регионах Черноземья явка к 15:00 оказалась ниже. В Тамбовской области проголосовали 17,48% избирателей, или 133,5 тыс. человек, в Липецкой — 16,25%, или 140,6 тыс., в Орловской — 11,4%, или 65,7 тыс.

Выборы депутатов Государственной думы завершатся в 20:00 воскресенья, 20 сентября. В четырех регионах Черноземья также выбирают депутатов региональных парламентов, в Белгородской области — губернатора.

В Белгородской и Липецкой областях доступно дистанционное электронное голосование (ДЭГ). К 15:00 через ДЭГ в обеих областях, по данных ЦИК, проголосовали около 40% избирателей, зарегистрировавшихся для участия в нем.

Сергей Толмачев