Президенту России Владимиру Путину презентовали новый терминал аэропорта в Оренбурге

В пятницу, 18 сентября, президенту России Владимиру Путину презентовали новый терминал международного аэропорта Оренбурга. Об этом сообщил губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев в своем канале в MAX.

Площадь нового терминала составляет более 24 тыс. кв. м, что в 3,5 раза больше площади старого аэровокзала. Для удобства пассажиров построены телетрапы, комфортные залы ожидания. Для юных путешественников — детская игровая зона.

«Считаю, что вместе с партнерами нам удалось создать объект, отвечающий современным требованиям по эстетике, безопасности и грамотному использованию внутреннего пространства», — отметил Евгений Солнцев.

По словам главы региона, в концепцию нового терминала заложены история и символы Оренбуржья. Сама воздушная гавань носит имя первого космонавта Юрия Гагарина, который когда-то учился в летном училище в Оренбурге. В аэровокзале собрана коллекция личных фотографий космонавта. Внешний контур аэровокзала тоже отражает особенности региона. Он «будто укутан в оренбургский пуховый платок, который известен в каждом уголке России и за ее пределами».

Руфия Кутляева