Гордума Астрахани поддержала создание мурала с Хлебниковым в центре города

Депутаты городской думы Астрахани поддержали проведение регионального этапа конкурса Русского географического общества «География красок». Победителем стала Светлана Макарова, по эскизу которой художник наносит мурал на торцевую часть дома №4 по улице Володарского, сообщили в пресс-службе городского парламента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Городская дума Астрахани Фото: Городская дума Астрахани

На рисунке изображен Владимир Хлебников — исследователь природы Астраханского края, орнитолог, ботаник и общественный деятель, первый директор Астраханского государственного заповедника. Он посвятил жизнь изучению флоры и фауны Нижней Волги и Прикаспия.

Руководитель Молодежного центра РГО в Астраханской области Виктор Занозин отметил, что мурал поможет вовлечь молодежь в изучение истории, культуры и природы региона. «Новый мурал не только украсит облик областного центра, но и станет для жителей и гостей города еще одним напоминанием о гордости за свой регион и людей, внесших вклад в историю родного края», — отметили в гордуме.

Нина Шевченко