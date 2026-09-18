Явка в системе ДЭГ в Челябинской области к 18:00 достигла 57%

В Челябинской области явка избирателей, зарегистрированных в системе дистанционного электронного голосования (ДЭГ), по состоянию на 18:00 первого дня выборов составила 57%. Об этом сообщил челябинский облизбирком в официальном канале.

В абсолютных цифрах свой выбор через электронную платформу сделали более 114 тыс. человек из 200 тыс. жителей региона, подавших соответствующие заявления. Динамика прироста онлайн-явки за последние три часа составила 4 процентных пункта (по состоянию на 15:00 проголосовали 53% пользователей ДЭГ). Очные избирательные участки на территории региона завершают работу в 20:00.

Евгений Рыженьков