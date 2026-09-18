В Татарстане женщину осудили на 23 года за организацию проституции и убийства

В Татарстане 36-летнюю жительницу Новосибирской области приговорили к 23 годам колонии общего режима за организацию и вовлечение в проституцию, похищение человека, подделку документов и убийство двух человек. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Татарстану.

По данным следствия и суда, в 2012 году женщина вместе с супругом организовала незаконное занятие проституцией в нескольких регионах, в том числе в Татарстане. В него с помощью угроз и насилия вовлекали женщин, среди которых были несовершеннолетние.

В 2019 году осужденная вместе со знакомой обманом вывезла 17-летнюю девушку в Верхнеуслонский район Татарстана, где ее опоили снотворным и задушили. После этого тело расчленили и спрятали в лесу. В 2020 году женщина похитила двухлетнюю дочь одной из работниц, оформив ее на себя по поддельным документам. Мать ребенка впоследствии была убита по ее указанию.

Личности причастных к убийствам установили в прошлом году. После проверки показаний одной из фигуранток следователи обнаружили останки погибшей в 2019 году девушки. Еще одна непосредственная исполнительница двух убийств получила 10 лет колонии, другая обвиняемая объявлена в федеральный розыск. Супруг осужденной умер в местах лишения свободы.

Анна Кайдалова