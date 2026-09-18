Готовность к отопительному сезону в Перми составляет 97,8%

Коммунальный комплекс Перми готов к отопительному сезону на 97,8%, что соответствует плановым значениям. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. На сегодня к зиме готовы 825 социальных объектов и 5622 многоквартирных дома. Кроме того, полностью подготовлены 1021 км. тепловых сетей, 56 котельных и 409 центральных тепловых пунктов.

ПАО «Т Плюс» практически полностью завершило ремонт труб, по которым подается тепло и горячая вода в многоквартирные дома и социальные объекты. Организация провела подготовку к зиме на четырех ТЭЦ города, трех водогрейных котельных, 25 малых котельных и 12 насосных станциях. Ход работ по подготовке находится под контролем городской рабочей комиссии.

Всего в Перми к отопительному сезону готовят 5763 жилых домов и 833 социальных объектов. По действующим правилам отопительный сезон стартует, когда среднесуточная температура воздуха держится ниже +8°C в течение пяти дней подряд.