Пострадавшим от атак на маркетплейсы предпринимателям Прикамья одобрили льготные займы на 83 млн рублей

В Пермском крае начались выплаты предпринимателям, чей бизнес пострадал из-за атак на склады маркетплейсов. «Приняли уже 42 заявки от пермских предпринимателей на льготные займы на сумму 83 млн руб.», — написал губернатор Дмитрий Махонин в своей соцсети.

Напомним, что в августе 2026 года в Пермском крае начал действовать пакет мер поддержки для предпринимателей, чьи товары пострадали при атаках вражеских беспилотников на склады маркетплейсов. В Микрофинансовой компании Пермского края зарезервировано 250 млн руб. на краткосрочные займы для пополнения оборотных средств, закрытия кассовых разрывов и срочной закупки товаров и сырья.

Для производственных компаний лимит микрозайма установлен в размере 5 млн руб. со ставкой от 1%, для торговых — до 1 млн руб. со ставкой от 10,5%. При этом можно оформить кредитные каникулы: первые полгода предприниматели полностью освобождаются от платежей, еще шесть месяцев платят только проценты по займу. В обеспечение микрозаймов можно получить поручительство региональной гарантийной организации (РГО) по минимальной ставке — 0,25% годовых. Кредитными каникулами могут воспользоваться и те, у кого уже есть действующие обязательства перед МФК. Также действуют кредитные каникулы или реструктуризация задолженности. При этом действующее поручительство РГО продлят безвозмездно.