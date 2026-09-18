С экс-зампреда правления и сотрудников Татфондбанка взыскали 1,2 млрд рублей

Верховный суд Татарстана оставил без изменений решение о взыскании 1,2 млрд руб. ущерба с бывшего зампреда правления и трех сотрудников Татфондбанка по иску Агентства по страхованию вкладов. Об этом сообщила пресс-служба агентства.

Ответчиками выступили бывший заместитель председателя правления банка Вадим Мерзляков, заместитель директора департамента инвестиционного бизнеса Тимур Вальшин, начальник управления клиентских операций Рустам Тимербаев и начальник управления активных операций на рынке ценных бумаг Илнар Абдульманов.

С них взыскали ущерб, причиненный кредитной организации в результате преступления.

Лицензия Татфондбанка была отозвана Банком России в 2017 году. Регулятор указывал на неудовлетворительное качество активов и неадекватную оценку принятых рисков.

Анна Кайдалова