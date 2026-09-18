Срок автокредита в Челябинской области вырос на 15%

В августе 2026 года средний срок автокредита в Челябинской области составил 6,2 года. Это на 15% больше, чем в конце лета 2025-го, сообщает Национальное бюро кредитных историй.

В среднем по России займы на машину россиянам выдают на шесть лет. За год показатель увеличился на 15,3%. Наиболее серьезная динамика роста срока автокредита зафиксирована в Чувашской Республике (+21,8%), Самарской (+20,5%) и Саратовской (+19,4%) областях, а также в Ставропольском крае (+19,3%) и Ростовской области (+18,9%).

Виталина Ярховска