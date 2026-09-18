В Ульяновске осудили группу автоподставщиков за хищение свыше 3,6 млн рублей

Засвияжский районный суд Ульяновска вынес приговор пяти участникам преступной группы, признанным виновными в мошенничестве в сфере страхования. В зависимости от роли в схеме фигуранты осуждены по ч. 4 ст. 159.5, ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159.5, а также ч. 2 ст. 159.5 УК РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Как установило следствие, организаторы схемы — 26-летний Евгений Грачев и 25-летний Артем Аникин — создали группу, участники которой приобретали дорогостоящие автомобили и инсценировали ДТП, чтобы затем оформить документы и получить страховые выплаты. С августа 2024 года по июль 2025 года таким образом были обмануты четыре страховые компании: совокупный ущерб превысил 3,6 млн рублей.

Суд согласился с позицией прокуратуры Засвияжского района и назначил Грачеву наказание в виде пяти лет колонии общего режима. Аникин приговорен к четырем годам и одному месяцу колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом, в течение двух лет.

Остальным членам группы назначено более мягкое наказание: одному из них — три года лишения свободы условно с испытательным сроком 2,5 года, другому — 480 часов обязательных работ, третьему — штраф в размере 100 тысяч рублей.

Георгий Портнов