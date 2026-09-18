МЧС привело статистику купального сезона в Волгоградской области

В купальный период 2026 года в Волгоградской области утонуло 30 человек, еще 17 удалось спасти. Всего с начала года зафиксировано 68 происшествий на воде, погибли 53 человека, спасен 21. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Окорокова Фото: Марина Окорокова

По сравнению с прошлым сезоном число происшествий сократилось на 10%, гибель людей — на 15%. Количество спасенных выросло на 21%.

В профилактических рейдах участвовали межведомственные группы, проведено около 1 тыс. патрулирований, выявлено более 400 нарушений. Несмотря на теплую погоду, профильные службы уже готовятся к зимнему периоду. В мае утверждены новые правила безопасности на воде, включая требования при использовании сапов и других средств активного отдыха.

Нина Шевченко