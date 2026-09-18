Купеческий особняк XIX века в Воткинске выставили на торги за 2,4 млн рублей

«ДОМ.РФ» выставил на торги двухэтажный купеческий особняк Лелякова конца XIX века в Воткинске. Начальная цена объекта культурного наследия регионального значения составляет 2,39 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба «Дом.РФ» Фото: пресс-служба «Дом.РФ»

Здание площадью 245 кв. м расположено на улице Ленина, 49. На торги выставлен сам особняк площадью 245 кв. м, а также право аренды земельного участка площадью 0,08 га. Объект предлагается использовать в коммерческих целях. Победитель торгов сможет использовать объект в коммерческих целях, при этом будет обязан провести работы по его реставрации и сохранению.

Заявки на участие принимаются до 19 октября, конкурс состоится 23 октября. Особняк находится под государственной охраной с 2001 года. Здание построено из красного кирпича и украшено фигурной кладкой, декоративными наличниками и аттиком с арочными окнами. Архивные материалы связывают домовладение с купцом Авксентием Леляковым; дом существовал уже к моменту переписи 1897 года.

По данным «ДОМ.РФ», здание находится в удовлетворительном состоянии. Для проведения работ по сохранению объекта инвестор может воспользоваться льготным финансированием: ставка составляет 9% годовых, а при приспособлении здания под гостиницу — 6%.