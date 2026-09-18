В башкирской деревне на избирательном участке устроили ярмарку

В деревне Бикбулатово Кугарчинского района Башкирии на избирательном участке организовали ярмарку, на которой местные жители торгуют своей продукцией. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Каждый пришедший может не только выполнить свой гражданский долг и проголосовать, но и приобрести разнообразные товары — от свежих овощей и фруктов до домашних заготовок и рукоделия», — говорится в публикации. Избирателей также угощают чаем и сладостями.

Судя по кадрам, местные жители продают соленья, овощи, травы и мед.

Идэль Гумеров