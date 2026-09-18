Избирком назвал челябинские муниципалитеты с самой высокой явкой на выборы

Избирательная комиссия Челябинской области представила данные об активности избирателей в территориальном разрезе по состоянию на пятницу, 18 сентября. Согласно сведениям председателя облизбиркома Евгения Голицына, самая высокая «очная» явка зарегистрирована в Трехгорном (28,12%) и Кунашакском муниципальном округе (20,3%).

Наиболее низкие показатели явки на текущий момент фиксируются в Челябинске: в Центральном районе города очно проголосовали 4,83% избирателей, в Курчатовском районе — 3,86%. Общая явка по региону с учетом системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) составила 13,82%. В электронном формате свой выбор сделали 53% зарегистрированных пользователей (более 106 тыс. человек).

Евгений Рыженьков