«Крылья Советов» потратят 46 млн рублей на бронь еды и номеров в гостиницах

АО «Профессиональный футбольный клуб "Крылья Советов» направит 46 млн рублей на подбор и бронирование мест размещения для сотрудников и (или) гостей команды в гостиницах в России, СНГ и за рубежом. Также исполнитель будет отвечать за бронь питания, организацию трансферов и иные услуги по перевозке сотрудников клуба. Об этом сообщается на сайте госуслуг.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

В числе прочего на подрядчика ляжет обязанность по бронированию конференц-залов, заказу специального оборудования и услугам переводчиков.

Георгий Портнов