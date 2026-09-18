ЦИК Татарстана посетили международные наблюдатели

В Татарстане за ходом трехдневного голосования наблюдает делегация Миссии наблюдателей СНГ. Сегодня международные наблюдатели посетили Центральную избирательную комиссию республики, сообщила пресс-служба ЦИК республики.

В состав делегации вошли представители Центральной избирательной комиссии Казахстана, Жамбылской и Западно-Казахстанской областных избирательных комиссий, а также территориальной избирательной комиссии Шымкента.

Наблюдателям рассказали об организации голосования, работе избирательных комиссий и системе общественного контроля. В дни выборов делегация посетит участки в Казани и муниципальных районах республики, Центр общественного наблюдения и брифинги Единого информационного центра.

Анна Кайдалова