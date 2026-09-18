Самарская область выплатила 338,85 млн рублей купонного дохода по государственным облигациям

Самарская область выполнила свои обязательства по выплате купонного дохода по государственным облигациям 2025 года. В пятницу, 18 сентября, осуществлена выплата в объеме 338,85 млн руб. Об этом сообщает министерство финансов Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Размер выплаты на одну облигацию — 37,65 руб. В министерстве уточняют, что размещение облигаций состоялось 19 декабря 2025 года на ПАО «Московская биржа». В соответствии с решением об эмиссии номинальный объем выпуска составляет 9 млрд руб. Срок обращения бумаг — три года, купон — квартальный.

Руфия Кутляева