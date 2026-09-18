Явка на выборах в Госдуму в Челябинской области к 15:00 составила 13,8%

По данным регионального избиркома, к 15:00 в первый день в голосовании приняли участие 353 708 избирателей, что составляет 13,82% от общего числа зарегистрированных в регионе. В системе дистанционного электронного голосования (ДЭГ) явка достигла 53% — свой выбор сделали более 106 тыс. человек.

В избирательную комиссию Челябинской области по состоянию на 15:00 пятницы, 18 сентября, не поступало официальных жалоб на нарушения избирательного законодательства в ходе выборов депутатов Государственной думы IX созыва. Об этом сообщил председатель облизбиркома Евгений Голицын.

Господин Голицын отметил, что избирательный процесс проходит в штатном режиме без существенных замечаний. Около 95% звонков, поступающих на региональную прямую линию, носят справочный характер: граждане уточняют адреса и номера участков либо сообщают о неснятых агитационных материалах на жилых домах.

Евгений Рыженьков