МУП «ПОВВ» запретили взимать плату с медучреждения за сброс загрязняющих веществ

Челябинское УФАС России выдало предупреждение МУП «ПОВВ» за необоснованное начисление медицинскому учреждению платы за сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод сверх нормы. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного органа.

Жалоба в ведомство поступила от ООО «Центр диализа». Компания отмечала, что МУП начисляет плату за сброс загрязняющих веществ, хотя организация занимается гемодиализом и не осуществляет «вредный вид деятельности». Это было подтверждено документацией учреждения. Челябинское УФАС России признало в действиях МУП «ПОВВ» признаки нарушения закона о защите конкуренции и выдало предупреждение. Предприятию необходимо прекратить начисление и взимание этого вида платы с центра.

Виталина Ярховска