На выборы в Оренбуржье пришли актеры в образах Пушкина и героев «Капитанской дочки»

На одном из избирательных участков Оренбурга свой выбор сделал «Александр Сергеевич Пушкин»: один из местных жителей пришел голосовать в костюме знаменитого поэта и писателя. Его сопровождали двое артистов драматического театра в образах персонажей повести «Капитанская дочка» — Петр Гринев и Маша Миронова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Оренбургской области Фото: Правительство Оренбургской области

В пресс-службе правительства отметили, что выбор персонажей тесно связан с историей края. В 1833 году Пушкин лично приезжал в Оренбург и Бердскую слободу, где собирал материалы о пугачевском бунте. Эта поездка легла в основу его исторического труда «История Пугачева» и знаменитой повести «Капитанская дочка», действие которой разворачивается в оренбургских краях.

Яна Вежлева