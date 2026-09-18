На имущество режиссера, сотрудничавшего с Театром-Театром, наложен арест

На имущество режиссера Александра Пронькина наложен арест. Согласно данным ФССП России, исполнительный лист выдан Ленинским райсудом Перми в рамках нового иска городской прокуратуры краевого минкульта к ГБУК «Пермский академический Театр-Театр» и Александру Пронькину. Первым на это обратил внимание «Новый компаньон». Как уточняет издание, арест наложен в том числе на банковские счета господина Пронькина.

Как ранее установила прокуратура, при заключении контрактов на постановку спектаклей с режиссером Александром Пронькиным в 2022–2023 годах тогдашний художественный руководитель Театра-Театра Борис Мильграм допустил конфликт интересов. Режиссер является супругом его дочери Эвы Мильграм. С апреля 2022 года по март 2023-го с режиссером заключили 12 договоров на общую сумму 2,2 млн руб.

Эти нарушения позже привели к увольнению господина Мильграма с формулировкой «в связи с утратой доверия».