В Башкирии по требованию прокуратуры оплатили похороны ветерана боевых действий
После вмешательства Учалинской межрайонной прокуратуры семье ветерана боевых действий перечислили более 100 тыс. руб. на его похороны.
Проверка надзорного ведомства установила, что родственники военного, который служил в Чечне, понесли расходы на организацию его похорон, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии. По закону семьи ветеранов боевых действий имеют право на возмещение таких затрат, но в установленный срок деньги им не выплатили.
Прокуратура внесла представление об устранении нарушений.