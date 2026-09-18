Ветераны боевых действий из Оренбуржья проголосовали на выборах

На избирательных участках Оренбургской области свой выбор в пятницу, 18 сентября, сделали местные ветераны боевых действий. Об этом сообщает региональное правительство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Днем на участок пришел директор Центра пожаротушения и охраны лесов региона Кумысбай Утепкалеев. Ранее он участвовал в чеченской кампании, а позднее — в составе отряда Барс-12 — в специальной военной операции.

Среди проголосовавших также числится кадровый военный Денис Харьков. На СВО он прослужил год, выполняя задачи в качестве пулеметчика и начальника группы связи отряда Барс-6. Денис Харьков награжден орденом «За доблесть» II степени и медалью «За волю и веру» ЛНР.

На выборы вместе со своей супругой Оксаной пришел зампредседателя Бугурусланского горсовета отцов Кирилл Пыркин. В их семье семеро детей. В составе штурмовой бригады он участвовал в освобождении Авдеевки, при выполнении задачи получил контузию и тяжелое ранение глаза. После увольнения занялся ремонтом бытовой техники.

Также свой голос отдал житель села Северное Дмитрий Коновалов. Во время службы на спецоперации он получил три ранения, был демобилизован и награжден медалью «За отвагу».

Яна Вежлева