Инфляция в Челябинской области выросла до 5,9%

Годовая инфляция в Челябинской области в августе 2026-го составила почти 5,9%, ускорившись к показателю июля на 0,6 п. п. Это ниже, чем в среднем по стране (6,3%), сообщает пресс-служба отделения по Челябинской области Уральского ГУ Центробанка.

Инфляция на продовольственные товары выросла до 4,2% после 2,9% в июле. Снизились цены на овощи открытого грунта, так как с началом уборочной кампании традиционно дешевеют капуста, картофель, морковь и свекла. Продолжила дешеветь молочная продукция. Этому способствовало увеличение производства в регионе сырого молока. Вместе с тем подорожал сахар. Среди причин — высокий спрос в период домашних заготовок. Цены на куриные яйца выросли после традиционного удешевления в мае — июле. Птицефабрики переносили в цены рост издержек, в том числе связанный с удорожанием кормовых добавок и логистики.

Годовой рост цен на непродовольственные товары снизился с 5,8% до 5,6%. Подешевело моторное топливо. В основном это произошло в результате корректировки цен в августе после всплеска в июле. Продолжили снижаться цены на меха и меховые изделия. В преддверии новых поступлений покупателям предлагали коллекции женских меховых пальто и дубленок прошлого сезона по сниженным ценам. В то же время подорожали средства связи и телерадиотовары. Среди основных причин — ослабление рубля в летние месяцы и рост себестоимости этих товаров, вызванный дефицитом комплектующих на мировом рынке. Выросли цены на парфюмерно-косметические товары и бытовую химию. Во многом это обусловлено ростом стоимости сырья из-за ослабления рубля в летние месяцы, а также удорожанием логистики.

Инфляция на услуги ускорилась до 8,6% после 7,9%. Стоимость услуг в сфере зарубежного туризма из-за ослабления рубля в летние месяцы увеличилась. Кроме того, сезонно увеличился турпоток в популярные для путешествий страны. Выросла стоимость медицинских услуг. Стоматологии переносили в цены рост издержек на расходные материалы, инструменты и обслуживание оборудования. Также подешевели услуги пассажирского транспорта. Сезонно снизилась стоимость проезда в поездах дальнего следования. Кроме того, поездка в такси в регионе стала дешевле после значительного удорожания в прошлом месяце.

Виталина Ярховска