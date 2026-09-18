В аэропорту Перми готовят к эксплуатации телетрапы

В аэропорту Большое Савино завершается модернизация инфраструктуры, в том числе монтаж телетрапов. Об этом сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба краевого правительства Фото: пресс-служба краевого правительства

«Создали перрон — зону, где самолет паркуется после посадки, принимает и высаживает пассажиров, а также пути руления — дороги, по которой самолеты перемещаются после посадки до перрона или от перрона до взлетной полосы,— написал Дмитрий Махонин.— Параллельно готовим сами “рукава” — проводим техническое обслуживание и подготовку к эксплуатации».

По словам главы региона, телетрапы начнут работу сразу после получения необходимых разрешений на эксплуатацию инфраструктуры.

Реконструкция аэропорта Перми ведется с 2018 года. В настоящее время подрядчиком работ выступает АО «Уралмостострой». Цена контракта составляет 1,9 млрд руб.