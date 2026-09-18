В Самаре суд вынес приговор риэлтору по делу о вымогательстве и лишении свободы граждан

В Самаре суд признал виновным 49-летнего местного жителя по п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство в целях получения имущества в особо крупном размере) п. «г», «ж» ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия в отношении двух лиц), ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей). Об этом сообщают прокуратура и СУ СКР по Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

Суд назначил фигуранту наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Как уточняют в ведомствах, в мае прошлого года подсудимый взял на себя обязательства перед доверителем по продаже квартиры заявленной стоимостью 3,7 млн руб. Он оформил квартиру на своего сына и подал заявление о государственной регистрации права собственности. Только после этого риэлтор объявил о своей покупке доверителям. В нарушение договоренности он передал им 500 тыс. руб., остальные средства пообещал передать в течение 6 месяцев.

Подсудимый, не желая выполнять условия договора, проник в квартиру супругов — владельцев жилья, избил их и связал. Он, демонстрируя ножницы в качестве оружия, угрожал супругам убийством в случае отказа подписать акт о приеме оставшейся суммы и вернуть ранее уплаченную сумму.

Потерпевшим удалось позвонить в правоохранительные органы. В момент задержания обвиняемый оказал сопротивление.

Руфия Кутляева