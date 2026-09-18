Бывшему челябинскому замминистра экономики утвердили восьмилетний срок

Челябинский областной суд оставил без изменений приговор бывшему первому заместителю министра экономического развития региона Антону Бахаеву и руководителю группы компаний «Элефант» Михаилу Смирнову. Им назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы. Информация отражена в картотеке суда.

Суд и следствие установили, что во время XIV Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, 8–9 ноября 2017 года, Антон Бахаев получил 3 млн руб. в качестве взятки. Взамен замминистра помог аффилированной компании заключить договор с подведомственным Агентством международного сотрудничества Челябинской области.

В феврале этого года Центральный районный суд Челябинска признал Антона Бахаева виновным в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ), Михаила Смирнова — в даче взятки (ч. 5 ст. 291 УК РФ). Первому назначили восемь лет колонии строгого режима и штраф в размере 2,8 млн руб., второму — восемь лет лишения свободы условно с пятилетним испытательным сроком и штраф в 28 млн руб.

Уголовное преследование господ Бахаева и Смирнова длится с июля 2018 года. Первый приговор по делу был вынесен в октябре 2024 года: тогда Антону Бахаеву назначили четыре года колонии. Однако решение было отменено, прокуратура сочла наказание чрезмерно мягким. При повторном рассмотрении в первой инстанции в начале текущего года подсудимые были оправданы по обвинению в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), но получили более жесткое наказание по коррупционным составам.

Виталина Ярховска