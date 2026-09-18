Книжная ярмарка, универсальные бои и поэтический ликбез

На предстоящей неделе Челябинск примет всероссийский книжный смотр #РыжийФест и мировое первенство по универсальному бою. В театральной афише — продолжение фестиваля «Соломенный жаворонок» с гостями из Томска и Перми, а также серия биографических спектаклей-уроков и драма о взрослении. Завершит неделю международная акция по проверке литературной грамотности.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

События и досуг

В КРК «Таганай» (ул. Труда, 181) 18, 19 и 20 сентября проходит всероссийский книжный фестиваль #РыжийФест. В этом году мероприятие сменило площадку и сфокусировалось на теме «Литературный код регионов». В программе заявлено более 100 мероприятий: встречи с писателями, дискуссии о бестселлерах и презентации новинок. В ярмарке принимают участие 90 издательств со всей страны. Фестивальная часть завершится 19 сентября, книжная торговля продлится до вечера воскресенья. Вход свободный. 6+

Во Дворце спорта «Юность» с 17 по 20 сентября проходит мировое первенство по универсальному бою (дисциплина «средства защиты»). Турнир собрал атлетов всех возрастных категорий из нескольких стран. Кульминацией станут гала-финалы среди мужчин и женщин, которые пройдут 19 сентября. В составе сборной России регион представляют 10 бойцов. Вход для зрителей бесплатный. 12+

В баре Hops Spot (ул. Сони Кривой, 83) 24 сентября организуют пластиночную вечеринку. Для гостей отыграют специальный DJ-сет, составленный исключительно из виниловых релизов в различных жанрах. Начало в 19:00. Вход свободный. 18+

В Стендап-клубе 20 сентября пройдет шоу «Плохие песни» от проекта SlowSlowCow. Участники команды КВН «Студия Союз» представят юмористическую программу, основанную на абсурдных музыкальных хитах и импровизации. Начало сбора гостей в 20:00. Стоимость билетов — от 1000 руб. 18+

В Центральной библиотеке имени А.С. Пушкина 25 сентября состоится международная акция «Литературный диктант». Участникам предстоит ответить на 20 тестовых вопросов, охватывающих классическую и современную русскую литературу. Регистрация на площадке откроется в 13:00, старт диктанта — в 14:00. Участие бесплатное. 6+

Спектакли

В Молодежном театре 18 и 19 сентября в 18:00 представят драму «Умник» (16+). Постановка Алины Кушим по книге Мари-Од Мюрай исследует тему ответственности и инклюзии через историю 17-летнего Клебера, забравшего своего 22-летнего брата с особенностями развития из интерната. Стоимость билетов — 600–1500 руб.

Там же с 23 по 25 сентября пройдет цикл спектаклей «Урок поэзии» (12+). Зрителям предложат биографические очерки и поэтические подборки, посвященные Анне Ахматовой (23–24 сентября), Сергею Есенину (23, 25 сентября) и Владимиру Маяковскому (24–25 сентября). Постановки ориентированы на раскрытие «человеческого» облика футуристов и акмеистов через их ключевые произведения. Стоимость билетов — 500 руб.

В рамках фестиваля «Соломенный жаворонок» 20 сентября в 20:30 на сцене Театра куколим. Вольховского томский театр «Скоморох» покажет «Даму с собачкой» (16+). Чеховская история любви решена через кукол-масок, напоминающих обрывки старых фотографий. В этот же день в 18:00 в пространстве «Многогранник») пермский театр «Карабаска» представит философскую сказку «Жила-была последняя Муха» (16+) в постановке Олега Жюгжды. Стоимость билетов на фестивальные показы — от 300 до 2000 руб.

В «Театральном пространстве Свободы» 19 и 20 сентября в 19:00 пройдут показы подростковой драмы «Косточка авокадо» (12+). Спектакль Алексея Тетюева повествует о выживании и стремлении к успеху в современных реалиях, используя метафору растения, способного прорасти в любых условиях. Стоимость билетов — 500 руб.

Кино

В кинотеатрах с 24 сентября стартует показ фантастического экшена «Девятая планета» (16+) режиссера Николая Рыбникова. Сюжет разворачивается вокруг автомеханика Димы Хруста, у которого после травмы всплывают воспоминания о службе на далекой планете и сражениях с монстрами. Убедившись, что у сослуживцев армейское прошлое выглядит совершенно иначе, герой решает выяснить, кто и с какой целью скорректировал память целого подразделения. Главные роли исполнили Юра Борисов, Ирина Старшенбаум и Алексей Серебряков. Продолжительность — 1 час 43 минуты. Стоимость билетов — от 300 руб.

Евгений Рыженьков