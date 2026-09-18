В отношении издателя пермского СМИ введена процедура внешнего управления

Арбитражный суд Пермского края ввел процедуру внешнего управления в отношении ООО «Центр деловой информации» (издает газету Business Class). По данным сайта арбитража, соответствующее решение было принято сегодня, его резолютивная и мотивировочная части пока не опубликованы. Также в карточке дела зарегистрировано ходатайство ООО о завершении процедуры реализации имущества.

ООО «ЦДИ» вступило в процедуру банкротства в апреле этого года. С таким требованием в арбитражный суд обратилось само ООО. Общая сумма задолженности по состоянию на дату подачи заявления составляла 37 млн руб.

Напомним, 11 марта 2025 года Арбитражный суд Пермского края частично удовлетворил иск надзорного органа и обязал ООО вернуть в бюджет 31,3 млн руб. и выплатить 5 млн руб. процентов за два контракта с Пермской городской думой, которые, по версии надзорного органа, были заключены в условиях конфликта интересов. В частности, руководитель пресс-службы и контрактный поверенный думы Константин Шестаков является гражданским мужем учредителя «Центра деловой информации». Позже решение суда оставили в силе апелляционная и кассационная инстанции.