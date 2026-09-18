Тамбовчанину дали реальный срок за комментарий о насилии над президентом
Второй Западный окружной военный суд вынес приговор 41-летнему жителю Тамбовской области Максиму Власову. Его признали виновным в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ, до семи лет лишения свободы) и приговорили к двум годам лишения свободы в колонии общего режима. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
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В качестве дополнительного наказания фигуранту на два года запретили заниматься администрированием сайтов.
Установлено, что осужденный, выражая несогласие с политикой руководства страны, разместил в интернете комментарий негативного характера. Согласно заключению экспертов, он содержал призывы к насилию в отношении президента России.
Свою вину Максим Власов полностью признал, а также раскаялся в содеянном. Приговор пока не вступил в законную силу.
В августе стало известно, что Второй Западный окружной военный суд приговорил 65-летнего воронежца Игоря Капытина к пяти годам колонии общего режима. Его признали виновным в незаконном хранении взрывных устройств, а также в публичных призывах к насилию в отношении президента, органов власти и Вооруженных сил РФ.