В Казани открыли памятник Учителю. В церемонии приняли участие раис Татарстана Рустам Минниханов, мэр города Ильсур Метшин и ветераны педагогического труда, сообщила пресс-служба раиса.

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Фото: Пресс-служба раиса Татарстана В Казани открыли памятник Учителю

Фото: Пресс-служба раиса Татарстана

Памятник установили в одноименном сквере у нового Дома учителя. Автор проекта — народный художник Татарстана Фарит Валиуллин. Композиция состоит из трех бронзовых фигур: учителя, школьницы и школьника, а также колонны с книгой на гранитном пьедестале.

Дом учителя начал работать в сентябре. Здание 1900 года постройки реконструировали с 2024 года. Здесь будут проводить обучение, мастер-классы и встречи педагогических сообществ. В Доме учителя также работают конференц-залы и медиастудия для создания образовательного контента.

Анна Кайдалова