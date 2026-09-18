В Оренбуржье бухгалтер осуждена за подделку документов и мошенничество

В Оренбургской области суд признал виновной жительницу Акбулака по п. «б» ч. 4 ст. 327 УК РФ (подделка официального документа в целях совершения преступления) и по ч.ч. 3 и 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном и особо крупном размерах). Об этом сообщает прокуратура региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Как уточняют в надзорном ведомстве, подсудимая оказывала бухгалтерские услуги двум главам крестьянско-фермерских хозяйств, в связи с чем у нее был доступ к их расчетным счетам, электронным подписям и документам.

В апреле прошлого года она узнала о проведении отбора претендентов на получение субсидии для развития мясного скотоводства. Обслуживаемые ею хозяйства не подпадали под критерии для получения субсидии, но бухгалтер изготовила поддельные документы о якобы имевшем место факте несения затрат на содержание крупного рогатого скота. она подписала документы от имени руководителей.

На расчетные счета по результатам рассмотрения документов перечислили деньги на общую сумму свыше 2 млн руб. Подсудимая их похитила и распорядилась по своему усмотрению. Причиненный ущерб был возмещен на стадии предварительного расследования.

Суд назначил ей лишение свободы на срок 4 года 3 месяца условно с испытательным сроком 3 года, а также оштрафовал на 300 тыс. руб. и лишил права заниматься деятельностью, связанной с ведением бухгалтерского учета, на срок 3 года. В собственность государства конфискован ноутбук.

Руфия Кутляева