В Самарской области спрос на подержанные электрокары и гибриды удвоился

Рынок подержанных электромобилей и гибридов в Самарской области демонстрирует уверенный рост: по данным платформы «Авито Авто», за лето 2026 года интерес к таким авто увеличился на 100,1 % относительно аналогичного периода прошлого года. Средний чек в сегменте достиг 3,9 млн рублей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Наиболее впечатляющую динамику показала марка Tesla — спрос на ее модели вырос в 6,3 раза (на 530,8 %). Заметно укрепили позиции и другие производители: автомобили Honda стали более востребованными (на 404 %). Аналогичная тенденция прослеживается и по отношению к Toyota (на 40,7 %).

Среди отдельных моделей самый сильный рост зафиксирован у Zeekr 001 — популярность этой машины увеличилась в 2,7 раза (на 167,6 %). Также аналитики отмечают повышенный интерес к Toyota Prius (рост на 107,2 %) и Li Auto L9 (на 32 %).

В числе наиболее востребованных моделей на вторичном рынке — Voyah Free (средняя цена — 3,9 млн рублей) и Nissan Leaf (1,1 млн рублей). Стабильный спрос сохраняется и на Toyota Camry (4 млн рублей), Li Auto L7 (6 млн рублей), Zeekr 001 (6,3 млн рублей), Li Auto L9 (6,4 млн рублей), Toyota Prius (824 тыс. рублей), Nissan Note (1,3 млн рублей) и Zeekr 9X (11,5 млн рублей).

Эксперты объясняют всплеск спроса сразу несколькими факторами: развитием сети зарядных станций, ростом информированности покупателей о возможностях электрокаров и расширением ассортимента подержанных моделей, доступных на рынке.

Георгий Портнов