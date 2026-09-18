В Марий Эл приняли более 50 тыс. электронных бюллетеней

В Марий Эл в системе дистанционного электронного голосования (ДЭГ) зарегистрировано 80,7 тыс. участников. Из них 51,3 тыс. человек на момент публикации получили электронные бюллетени (63% от общего числа), следует из данных ДЭГ.

По данным системы, принято 50,9 тыс. бюллетеней по федеральному округу, что составляет 63% от числа участников ДЭГ. По избирательным округах принято 50,6 тыс. бюллетеней (62%).

В целом по России участниками ДЭГ стали более 4 млн человек. Электронные бюллетени выданы 2,1 млн участников, или 52%, принято также 2,1 млн бюллетеней (52%).

Анна Кайдалова