Более 92 тысяч жителей Чувашии проголосовали онлайн на выборах

В Чувашии в системе дистанционного электронного голосования приняли 92,8 тыс. бюллетеней по федеральному округу — 54% от числа участников ДЭГ. Соответствующие данные опубликованы на сайте электронного голосования.

На момент публикации, по избирательным округам принято 92,3 тыс. бюллетеней — 53% от общего числа. Всего в Чувашии в ДЭГ зарегистрировано 171,4 тыс. участников. Электронные бюллетени получили 93,7 тыс. человек, или 54%.

В целом по России участниками ДЭГ стали более 4 млн человек. Бюллетени получили 2,1 млн участников, или 52%; принято также около 2,1 млн бюллетеней — 52%.

Анна Кайдалова