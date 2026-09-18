В Челябинской области к 15:00 проголосовал 51% пользователей ДЭГ

По состоянию на 15:00 в системе дистанционного электронного голосования (ДЭГ) принял участие 51% избирателей, зарегистрированных в регионе, сообщили в избирательной комиссии Челябинской области. Ранее, к полудню, эта доля составляла 41%. Всего на электронном голосовании в регионе зарегистрировалось более 200 тыс. человек.

Выборы депутатов Государственной думы в Челябинской области проходят в течение трех дней — с 18 по 20 сентября. Очные участки работают до 20:00.

Евгений Рыженьков