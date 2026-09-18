В Башкирии ожидается туман

19 сентября в Башкирии ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает Башгидрометцентр.

Ветер будет неустойчивым, слабым.

Ночью столбик термометра опустится до +3…+8°, местами ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до 0,-2°, днем температура поднимется до +17…+22°.

Ночью и утром на дорогах местами будет туман, из-за которого видимость сократится до 500 м и менее.

В Уфе прогнозируется переменная облачность, без осадков, слабый и неустойчивый ветер. Температура воздуха ночью понизится до +3…+5°, в центре города — до +8°, днем повысится до +18…+20°.

Майя Иванова