Над Удмуртией заметили след от запуска ракеты «Союз» с космодрома Плесецк

Необычное свечение в небе над Удмуртией вечером 17 сентября, напоминавшее космическую «медузу», было связано с запуском российской ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк в Архангельской области. Кадры опубликованы в МДПС Ижевск во ВКонтакте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МДПС Ижевск / ВКонтакте Фото: МДПС Ижевск / ВКонтакте

Ракета-носитель среднего класса с космическим аппаратом была запущена в интересах Минобороны. Как сообщили в ведомстве, устройство выведено на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами ВКС.

После выхода на большую высоту след от ракеты подсвечивается солнечными лучами, поэтому остается видимым с земли уже после наступления темноты. В Роскосмосе отметили, что с космическим аппаратом установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, его бортовые системы работают штатно.