Житель Самары осужден за хулиганство с применением оружия в отношении несовершеннолетнего на электросамокате

Самарский районный суд Самары признал виновным жителя по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением оружия) за противоправные действия в отношении несовершеннолетнего. Об этом сообщает пресс-служба Самарского областного суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Как установил суд, подсудимый в апреле этого года ночью на ул. Ленинградской «в грубой и агрессивной форме вступил» в словесный конфликт с несовершеннолетним из-за того, что тот передвигался на электросамокате в пешеходной зоне. Во время конфликта фигурант дела достал из кобуры огнестрельное оружие ограниченного поражения и стал угрожать. После этого подсудимый не менее двух раз выстрелил в сторону потерпевшего и преследовал его с оружием в руке. Этим он «грубо нарушил общественный порядок и выразил явное неуважение к обществу».

Суд назначил наказание в виде четырех лет лишения свободы условно с испытательным сроком на три года. Также на осужденного возложен ряд обязанностей, в том числе находиться по месту постоянного проживания с 23:00 (MSK+1) до 06:00 следующих суток. Травматический пистолет конфискован в доход государства.

Руфия Кутляева