В Башкирии разработали инвестпредложения на 6,7 млрд рублей для ОЭЗ «Алга»

Корпорация развития Башкирии разработала девять инвестиционных предложений для особой экономической зоны «Алга» с общим объемом инвестиций в 6,7 млрд руб., сообщает пресс-служба госкомпании.

По словам генерального директора Корпорации развития Наиля Габбасова, после реализации инвестпредложений в ОЭЗ «Алга» появятся около 400 новых рабочих мест.

Например, в Стерлитамакском районе на преференциальной территории предлагают разместить производство сепараторных лент для литий-ионных и свинцово-кислотных аккумуляторов. Такие батареи применяются в различных сферах, в том числе в машиностроении, авиации и медицине. Планируемый срок строительства — немногим более года. Инвестиции оцениваются в 2,6 млрд руб.

Размещение производств в ОЭЗ «Алга» поможет получить налоговые льготы, инфраструктурно обеспеченные площадки, возможность применения понижающего коэффициента на аренду земельного участка и последующего льготного выкупа, а также обнуление НДС в случае поставки продукции внутри свободной таможенной зоны.

Также разрабатываются предложения для планируемой площадки № 6 в Уфимском районе. Там инвестор может построить контейнерный энергокомплекс на базе газопоршневой установки. Сейчас уже есть пять потенциальных потребителей электро- и тепловой энергии от комплекса —будущие резиденты планируемой площадки. На первый этап строительства инвестор должен будет потратить около 900 млн руб., в дальнейшем работы будут оплачивать за счет дохода от действующей первой части комплекса. По предварительным расчетам, оба этапа будут завершены за 2,3 года. Ожидается, что за три года с момента выхода на проектную мощность продажи вырастут почти в четыре раза и превысят затраты на реализацию.

Майя Иванова