Самарский избирком опроверг информацию о невыдаче удостоверений финансовым уполномоченным кандидата

Избирательная комиссия Самарской области опровергла информацию о невыдаче удостоверений финансовым уполномоченным кандидата в депутаты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

Как отметили в избиркоме, все уполномоченные представители кандидата зарегистрированы окружной избирательной комиссией 17 сентября.

«За получением удостоверений они обратились в комиссию 18 сентября. Удостоверения были сразу вручены»,— говорится в сообщении.

Сегодня утром, 18 сентября, кандидат в депутаты Самарской губернской думы от КПРФ Евгений Яндуков сообщил, что в Отрадном в нарушение установленного порядка ограничивают права его финансовых уполномоченных. У них якобы требовали заверенные копии нотариальных доверенностей, хотя для подтверждения статуса на УИК нужны только удостоверение финансового уполномоченного и паспорт.

Сабрина Самедова