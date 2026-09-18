БашРТС намерен заявить о банкротстве застройщика СУ-10

ООО «Башкирские распределительные тепловые сети» (БашРТС, входит в «Интер РАО») уведомило о намерении обратиться с заявлением о банкротстве ООО «Группа компаний СУ-10». Сообщение опубликовано в Федресурсе.

В уведомлении говорится, что у СУ-10 возникло несколько признаков банкротства: не исполнение денежных обязательств на протяжении более полугода, кредиторская задолженность свыше 3 млн руб., наличие исполнительных документов, подтверждающих невозможность погашения долгов компании с помощью взыскания имущества.

8 июня с заявлением о банкротстве СУ-10 обратилась ФНС. Следующее заседание по делу состоится 1 октября в арбитражном суде Башкирии.

Группа компаний СУ-10 — уфимский застройщик, в портфеле которого такие проекты, как жилой комплекс «Лимонарий» в Зеленой роще, «Парковый» на улице Рихарда Зорге, жилой дом «Свердловский» в центре города. Кроме того, группа компаний строила хирургический корпус Республиканской клинической больницы имени Куватова, комплекс зданий Башкирской гимназии-интерната имени Гарипова и другие социальные учреждения.

Идэль Гумеров