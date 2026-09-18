Средний срок автокредита в Прикамье вырос на 12%

В августе 2026 года средний срок автокредитов (на новые автомобили и автомобили с пробегом) составил в Пермском крае 6,4 года. По сравнению с августом прошлого года этот показатель увеличился на 12,6%. Такие данные приводит Национальное бюро кредитных историй.

Средний размер выданного автокредита в Пермском крае составил 1,51 млн руб. Всего в августе 2026 года в Пермском крае было выдано 2,57 тыс. автомобильных кредитов. Это на 13,8% меньше показателя аналогичного периода прошлого года.