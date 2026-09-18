В «Протон-ПМ» сменился директор

Директором АО «Протон-ПМ» вновь назначен Иван Краснов, покинувший эту должность в прошлом году. Смена директора произошла 17 сентября. Информация об этом опубликована в базе данных «СПАРК-Интерфакс». На посту директора господин Краснов сменил назначенного в июле прошлого года Александра Лядова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роскосмос Фото: Роскосмос

Иван Краснов с января прошлого года также возглавляет АО «НПО “Энергомаш”». В пресс-службе предприятия смену руководства не комментируют.

АО «Протон-ПМ» входит в интегрированную структуру АО «НПО “Энергомаш”» ГК «Роскосмос». Производственная площадка предприятия находится в Перми. Сегодня «Протон-ПМ» является ведущим предприятием российской космической отрасли, его основная специализация — изготовление ракетных двигателей и их составных единиц. Предприятие также производит продукцию в интересах авиадвигателестроения и топливно-энергетического комплекса.