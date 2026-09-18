В Челябинской области ожидаются заморозки

На территории Челябинской области на этих выходных, 19–20 сентября, прогнозируются заморозки до –2°C. Информация отражена на сайте регионального гидрометцентра.

Ночью 19 сентября температура воздуха может опуститься до +3°C, +8°C, в горах и низинах до –2°C. Днем потеплеет до +16°C, +21°C. Ветер неустойчивый 1–6 м в секунду. По предварительным данным, ночью 20 сентября ночью будет +3°C, +8°C, в горах и низинах до –2°C, днем: +17°C, +22°C. Ветер тоже неустойчивый 1–6 м в секунду.

Виталина Ярховска