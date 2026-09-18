Главы районов и члены кабмина Башкирии проголосовали в первый день выборов

Главы муниципальных администраций Башкирии приняли участие в выборах в Госдуму в первый день голосования. О посещении избирательных участков они сообщили в соцсетях.

В частности, в первые часы после открытия УИКов отчитались об участии в выборах глава Бирского района Павел Трапезников, главы Орджоникидзевского и Октябрьского районов Уфы Рустем Хамитов и Антон Тарасов, глава Благоварского района Марат Юсупов, сити-менеджер Кумертау Олег Астахов, глава Салавата Марат Загидуллин, глава Сибая Сергей Озерцов, глава администрации Давлекановского района Ильгиз Мухамедзянов, глава Абзелиловского района Айрат Аминев, глава Белорецкого района Азат Хакимов и другие муниципальные чиновники.

Кроме того, выбор сделали, в частности, вице-премьер — министр спорта Башкирии Руслан Хабибов, первый вице-премьер — глава минпрома Александр Шельдяев, первый вице-премьер — министр спорта Рустам Муратов, первый вице-премьер — глава минземимущества Наталья Полянская, исполняющий обязанности главы минстроя Артем Ковшов, глава минпредпринимательства и туризма Светлана Верещагина. Премьер-министр Андрей Назаров и глава республики Радий Хабиров об участии в выборах к 14:00 по уфимскому времени не сообщали.

Идэль Гумеров